Frust nach dem Scheitern der Spitalfusion

«Der Verzicht auf die Fusion ist ein herber Rückschlag für die Vision einer medizinischen Grundversorgung des Zürcher Oberlandes und des Oberen Glatttals unter einem Dach. Frustration und Enttäuschung darüber sind gross, dass es nicht gelungen ist, Voraussetzungen und Vorstellungen in Einklang zu bringen.» Jörg Kündig, Präsident des GZO-Verwaltungsrates, ist über die gescheiterten Verhandlungen konsterniert.

Dabei hatte es so gut begonnen. 2018 entstand die Vision von einem Spital an zwei Standorten. Und trotz gewisser Bedenken gelang es, alle Gemeinden hinter die Vorlage zu scharen. Die Abstimmung über die Fusion der beiden Häuser in Uster und Wetzikon hätte eigentlich am 17. Mai 2020 erfolgen sollen. Covid-19-bedingt musste der Termin verschoben werden. Vorgesehen wurde der September-Abstimmungssonntag. Allerdings wurde durch diese Verschiebung eine Neubeurteilung der Bewertungen im Hinblick auf die Ausfertigung des Fusionsvertrags nötig.

Und da wurde deutlich: Das Spital Uster befand sich in einer finanziellen Schieflage. Die angestrebte Werte-Parität zwischen den beiden Spitälern war nicht mehr gegeben. Alles sollte bis Anfang 2022 wieder ins Lot kommen, so dass im dritten Anlauf im Frühling 2022 an der Urne über die Fusion hätte abgestimmt werden können.

Fortsetzung als grösseres Risiko

Daraus wird nichts. Und das, obwohl die erforderliche Parität der beiden Spitäler mittlerweile habe plausibel gemacht werden können. «Laut den Wirtschaftsprüfern vom PWC ist die Parität Anfang November erreicht worden», hält Reinhard Giger, Verwaltungsratspräsident des Zweckverbandes Spital Uster fest. Doch mit der Einschätzung der Wirtschaftsprüfer war es noch nicht getan. Diskussionen habe es vor allem im Hinblick auf die Finanzierbarkeit der Bauvorhaben gegeben.

Die Verwaltungsräte seien sich einig geworden, dass die Entwicklungen im wirtschaftlichen, gesundheitspolitischen und gesellschaftlichen Umfeld derart mit Unwägbarkeiten belastet seien, dass ein Abbruch der Fusion schlussendlich weniger risikobehaftet sei als deren Fortsetzung.

Alle am Anschlag

Doch nicht nur die veränderte Risikobeurteilung spielte beim Entscheid eine Rolle. Die Führung und das Personal seien an ihre Grenzen gekommen, alle nötigen Abklärungen in der vorhandenen Zeit zu tätigen. Zwar sei bekannt gewesen, dass mit der Fusion ein «tiefgreifender Umbau von Prozessen, Infrastruktur und Organisation» hätte angepackt werden müssen. Dazu gehören etwa die IT, dann die grossen Bauvorhaben an beiden Standorten, aber auch die Führung. «Aber in der aktuellen Situation seien diese Aufgaben praktisch nicht zu stemmen», lassen die beiden Spitalpräsidenten verlauten.

Es sei gegenüber den Mitarbeitenden aller Stufen «kaum mehr zumutbar, den Prozess über ein weiteres Jahr oder noch länger fortzuführen». Die Mehrfachbelastung aus der täglichen Arbeit, verschärft durch die Zusatzbelastung aus Covid-19 und aus der fusionsbezogenen Projektarbeit sowie die anhaltende Unklarheit über die Zukunft, drohe die physischen und mentalen Ressourcen zu überdehnen.

Zusätzlich unter Druck geraten seien sie wegen einer Terminvorverlegung der Gesundheitsdirektion. So müssen die Bewerbungsunterlagen für die Spitalplanung 2023 bereits am 1. Juli 2021 eingereicht werden. «Bis dahin ein Abstimmungsergebnis über die Fusion herbeiführen zu können, ist völlig unrealistisch», betonen die Spitalverantwortlichen – obwohl ja ein nächster Termin für den Frühling angedacht worden war.