Die Latte zu hoch gelegt

Am Anfang stand eine bestechende Vision: Um dem Oberland auch in Zukunft eine optimale Gesundheitsversorgung zu ermöglichen, sollten die beiden grossen Spitäler in Uster und Wetzikon unter eine Führung gestellt und Synergien genutzt werden. Beide Häuser sollten erhalten bleiben, gleichzeitig aber Einsparungen bei den anlaufenden Ausbauten realisiert werden.