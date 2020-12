Bubiker stimmen Steuererhöhung zu

Die Bubiker Gemeindeversammlung hat am Mittwochabend in der Turnhalle Geissberg in Wolfhausen das Budget 2021 genehmigt. Ausserdem folgten die 181 Stimmberechtigten dem Antrag der Rechnungsprüfungskommission und nahmen eine Erhöhung des Steuerfusses um 6 Prozentpunkte auf 118 Prozent an. (Bericht folgt)