Mönchaltorfer entscheiden über Millionenplus und kleines Minus

Wer an der Gemeindeversammlung in Mönchaltorf teilnehmen wollte, musste zuerst einen Parcours in der Turnhalle Rietwis durchlaufen. Mit Turnkästen, Matten-Wagen, Malstäben und Absperrbändern hatten die Behörden ein Schleusensystem aufgebaut. Damit wollten sie am Montagabend ein Corona-konformes Anstehen für die Stimmberechtigten schaffen. Der Ansturm hielt sich aber mit 33 Mönchaltorfern in Grenzen.