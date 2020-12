Mehr Geld für Klassenassistenz

Zusätzliche 130'000 Franken für die Klassenassistenz im Budget 2021: Das ist das Ergebnis einer regen Diskussion über Sinn und Unsinn von mehr Betreuung in der Schule an der gestrigen Gemeindeversammlung von Wangen-Brüttisellen. Umstritten war auch die Erhöhung des Steuerfusses von 98 auf 101 Prozent, am Ende setzte sich der Gemeinderat jedoch mit seinem Antrag durch. Ein ausführlicher Bericht folgt.