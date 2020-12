Bundesrat spricht mit Kantonen über zusätzliche Massnahmen

Am Samstag fand zur Corona-Situation und den Massnahmen eine Videokonferenz von Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und Gesundheitsminister Alain Berset mit mehreren Kantonen statt. Das sagte Christian Favre, Sprecher des Innendepartements EDI, am Sonntag auf Anfrage. Er bestätigte damit Berichte der Zeitungen «Sonntagsblick», «NZZ am Sonntag» und «Sonntagszeitung». Gemäss den Zeitungen nahmen Vertreter der Kantone St. Gallen, Thurgau. Appenzell-Ausserrhoden, Basel-Landschaft, Solothurn und Aargau daran teil.