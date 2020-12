Pfäffiker Friedhofsgebäude fertig saniert

Im Sommer dieses Jahres mussten Pfäffiker Verstorbene während einiger Zeit am Sterbeort, im Krematorium oder in den Nachbargemeinden Hittnau und Russikon statt. Grund waren die Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude. Schon 2016 wurden in einer ersten Etappe die Heizung und die Sanitäranlagen des Betriebsgebäudes erneuert.

Im Juni starteten dann die übrigen Sanierungsarbeiten an Fassade, Fenster, Flachdach, Haustechnik und die Neugestaltung der Katafalke. Der Gemeinderat hat den entsprechenden Baukredit von 654‘000 Franken am April gesprochen.

Der Baustart war zuerst durch die Covid-19-Pandemie noch offen geblieben. Die tiefen Fallzahlen vom Mai und die Tatsache, dass es in Pfäffikon zu keinen erhöhten Todesfallzahlen infolge des Virus kam, ermöglichten den geplanten Baustart im Juni 2020.