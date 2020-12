Ja zum Artenschutz und zum Budget

Die Stimmberechtigten von Greifensee haben am Mittwochabend an der Gemeindeversammlung im Landenberghaus das Budget 2021 genehmigt. Der Steuerfuss der Einheitsgemeinde bleibt unverändert bei 80 Prozent. Ebenfalls Ja haben die 71 anwesenden Greifenseer zur Einzelinitiative zum Schutz und zur Förderung der Artenvielfalt gesagt. Somit wurde der entsprechende Rahmenkredit in der Höhe von 210'000 Franken für die Jahre 2021–2023 genehmigt. Einstimmig angenommen wurde die Bauabrechnung für die Sanierung der Strasse Im Baumgarten, die auf rund 509‘000 Franken zu stehen kommt. (Bericht folgt)