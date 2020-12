Bäretswil testet das Gendersternchen

Im November-Behördenbericht des Bäretswiler Gemeinderats ist etwas nicht mehr so wie früher. Erstmals verwendet die Behörde darin ein neues Sonderzeichen: das Gendersternchen. So wünscht der Gemeinderat in seiner offiziellen Verlautbarung allen «Einwohner*innen» eine schöne Adventszeit. Weiter informiert er, dass die «Benutzer*innen» der Monatsparkkarten kein Anrecht auf einen Parkplatz in der Tiefgarage der Mehrzweckhalle Dorf haben, wenn dort alle Parkplätze besetzt sind.