Die 10 legendärsten Szenen von Ueli Maurer

Platz 10 | Tanzeinlage in Comedy-Sendung

So hat man einen Bundesrat noch selten gesehen. In der Comedy-Sendung Rätpäck des Schweizer Fernsehens trat Ueli Maurer in einer erfundenen Kindersendung auf. Ob er bei der Zusage wusste, auf was er sich da einliess? Es darf bezweifelt werden.