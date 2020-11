Dübendorfer sagen wieder Nein zu einer Tagesschule

Ersatzwahlen in Bubikon

In Bubikon findet die Ersatzwahl für ein Gemeinderatsmitglied statt. Drei Kandidaten treten gegeneinander an. Dabei handelt es sich um Hans-Christian Angele (FDP), Silvan Scheiwiller (parteilos) und Peter Baumann (parteilos). Zudem wird der zweite Wahlgang für den Ersatz jeweils eines Mitglieds der Schulbehörde und der Sozialbehörde durchgeführt.

Wetzikon: Fernwärme und Schiessanlage

In Wetzikon entscheiden die Stimmbürger zum einen über den Gegenvorschlag zur «Fernwärme-Initiative». Bei einer Annahme erhält der Stadtrat den Auftrag, Varianten für die Nutzung der Abwärme der Kezo und weiterer erneuerbarer Wärmequellen zu erarbeiten. Zum andern geht es um den Austritt aus dem Zweckverband der Gemeinschaftsschiessanlage Gesa Betzholz in Hinwil. Die Tatsache, dass die Wetziker Schiessvereine auch langfristig nicht auf dieser Anlage schiessen werden, veranlasst die Stadt Wetzikon zum Austritt.

Bäretswil: Erweiterung der Schulanlage Maiwinkel

Die Bäretswiler stimmen über die Erweiterung der Schulanlage Maiwinkel ab. Die 3,4 Millionen Franken teure Erweiterung wird benötigt, um die Raumbedürfnisse eines zeitgemässen Schulbetriebs abdecken zu können.

Dürnten: Wo soll die Gemeindeverwaltung künftig stehen?

Die Dürntner stimmen über drei Vorlagen ab. Einerseits geht es um die Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Bogenacker-Tannenbühl. Hier sollen die Stimmbürger das Projekt und den Kredit über 18,6 Millionen Franken genehmigen. Ebenfalls um eine Projekt- und Kreditgenehmigung geht es bei der Oberflächengestaltung der Spiel- und Sportwiese Bogenacker. Dieses Projekt soll 1,3 Millionen Franken kosten. Zuletzt entscheiden die Dürntner auch darüber, ob die Gemeindeverwaltung künftig im Ortskern von Dürnten bleiben oder doch ins FeuerWerkWasser-Gebäude in Tann ziehen soll.

Ersatzwahl ans Bezirksgericht Hinwil

Adrian Wolfensberger (GLP, Greifensee) ist der einzige Kandidat für den frei werdenden Sitz am Bezirksgericht Hinwil. Deshalb wird mit vorgedruckten Stimmzetteln abgestimmt.

Zwei Vorlagen für ein Illnauer Zentrum

In Illnau-Effretikon entscheidet das Stimmvolk über das weitere Vorgehen zum Illnauer Dorfzentrum. Zur Auswahl stehen zwei Vorlagen: Die Umsetzungsvorlage A nimmt die Anliegen der Initianten auf, die für einen grösseren Dorfplatz den Abbruch der Liegenschaften an der Usterstrasse 23 und 25 wollen. Der Gegenvorschlag B will die Sanierung der beiden Gebäude.

Schulpflegeersatzwahl in Fehraltorf

Die Fehraltorfer Stimmbevölkerung wählt am Sonntag, 29. November, eines neues Mitglied in die Schulpflege für die verbleibende Amtsdauer 2018 bis 2022. Zur Wahl stehen Jonas Kofler (parteilos) und Monica Lovecchio (DGF). Im ersten Wahlgang am 27. September erreichte keiner von den Kandidaten das absolute Mehr.

Revision der Gemeindeordnung in Hittnau, Russikon und Lindau

In drei Gemeinden des Bezirks Pfäffikon entscheidet die Stimmbevölkerung am 29. November über die Revision der jeweiligen Gemeindeordnungen. Die wichtigsten Änderungen in Hittnau sind die Verkleinerung des Gemeinderates von sieben auf fünf Mitglieder, die formelle Unterstellung der Sozialbehörde dem Gemeinderat, sowie die Erhöhung der Finanzkompetenz des Gemeinderates von 300'000 Franken auf 1,5 Millionen Franken für den Kauf von Liegenschaften.

In Lindau werden teilweise die Finanzkompetenzen der politischen Gremien erhöht. Neu können die Schulpflege als auch die Sozialbehörde

direkt Anträge an die Gemeindeversammlung und an die Urne einreichen. Der Gemeinderat hat die Möglichkeit zu diesen Anträgen eine Abstimmungsempfehlung abzugeben.

In Russikon muss für die bisherige Schulbehörde nach Annahme der Revision neu der Name Schulpflege genutzt werden. Weiter soll über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts neu der Gemeinderat und nicht mehr die Gemeindeversammlung entscheiden. Das revidierte Gemeindegesetz verschiebt zudem eine Vielzahl von Geschäften, die bis anhin entweder an der Gemeindeversammlung oder vom Gemeinderat beschlossen werden konnten, zwingend in die Zuständigkeit der Urnenabstimmung.

Statuten Zweckverband Ara Esslingen

Die Stimmberechtigten von Egg und Oetwil am See entscheiden über die Totalrevision der Statuten des Zweckverbands Ara Esslingen. Bei Annahme der neuen Statuten an der Urne werden sie am 1. Januar 2021 in Kraft treten. Grund für die Abstimmung ist das neue Gemeindegesetz des Kantons Zürich, das seit dem 1. Januar 2018 gilt. Diesem zufolge müssen alle bestehenden Zweckverbände ihre Statuten überarbeiten.

Subventionierungsmodell für Kinderbetreuung in Maur

In Maur entscheiden die Stimmbürger über die Totalrevision der Gemeindeordnung. Die neue kantonale Gesetzesbestimmung verlangt von den Gemeinden eine Anpassung ihrer kommunalen Rechte bis spätestens 1. Januar 2021. Weiter stimmen die Maurmer über die Änderung und Vereinheitlichung des Subventionierungsmodells für familienergänzende Kinderbetreuung ab. Damit sollen in der Gemeinde die Möglichkeiten zur Subventionierung der Betreuung ausgedehnt und eine Gleichbehandlung der Betreuungseinrichtungen sowie der beitragsberechtigten Eltern geschaffen werden.

Statuten Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster

Die Stimmberechtigten von Fällanden, Greifensee, Maur, Mönchaltorf, Schwerzenbach, Volketswil und Wangen-Brüttisellen stimmen über die Totalrevision der Statuten des Zweckverbands Soziale Dienste Bezirk Uster (SDBU) ab.

Weiterer Versuch für Tagesschule in Dübendorf

In Dübendorf stehen zwei Vorlagen im Zusammenhang mit familienergänzender Betreuung an. Die eine ist ein Zusatzkredit von 3 Millionen Franken für die Weiterentwicklung der Tagesstrukturen der Primarschule. Bei der anderen handelt es sich um die Volksinitiative «Bezahlbare Tagesschule jetzt», die vom Stadtrat verlangt, «mindestens eine Tagesschule» auf Primarstufe einzurichten. Die beiden Vorlagen ergänzen sich, können also unabhängig voneinander genehmigt oder abgelehnt werden.

Grundstein für Sportzentrum in Wangen

Die Stimmberechtigten von Dübendorf und Wangen-Brüttisellen entscheiden über die Totalrevision der Statuten des Zweckverbands Sportanlage Dürrbach. Die Totalrevision beinhaltet einerseits eine Anpassung an übergeordnetes Recht. Auf der anderen Seite wird damit die rechtliche Grundlage geschaffen für die weitere Planung, Finanzierung und schliesslich Realisierung des Sportzentrums im Dürrbach, Wangen.

Ersatzwahl in Primarschulpflege Uster

Für die Nachfolge von Andrea Grob (FDP) in der Primarschulpflege Uster kommt es zur Kampfwahl. Roger Kleinert (parteilos) und Florian Staible (FDP) kandidieren für den freien Sitz.

Ersatzwahl in Schulpflege Zell

Am 27. September schaffte keiner der drei Kandidaten für den freien Sitz in der Schulpflege Zell das absolute Mehr. Am meisten Stimmen machte Markus Kägi (FDP) aus Rikon mit 588 Stimmen. Martin Tischhauser (Grünliberale) erreichte 567 und Michael Krützen (SP) 528 Stimmen.So kommt es heute zum zweiten Wahlgang, bei dem das relative Mehr genügt.