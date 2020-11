Nach fettem Plus sollen gestaffelte Investitionen folgen

Erst gegen Schluss verliert die kurze Gemeindeversammlung in Schwerzenbach etwas an Schwung. Gemeindepräsident Thomas Weber (SVP) – an diesem Abend mit Kontaktlinsen – wollte verhindern, dass seine Brille durch das Maskentragen beschlägt. «Leider kann ich jetzt mit den Linsen meine eigene Schrift nicht mehr lesen», sagt er und sorgt für Lacher unter den Anwesenden in der Turnhalle der Primarschule Schwerzenbach.