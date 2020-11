GLP stellt Kandidatur fürs Bezirksgericht

Am 29. November findet eine Ersatzwahl für das Bezirksgericht Hinwil statt. Die GLP geht mit Adrian Wolfensperger ins Rennen. Er sei der richtige Kandidat, um die Nachfolge von Thomas Frey (parteilos) anzutreten, schreibt die Partei in einer Mitteilung.

Der 49-jährige Adrian Wolfensperger wohnt in Greifensee, wo er auch aufgewachsen ist. Nach der Matura an der Kantonsschule Zürcher Oberland in Wetzikon

studierte er Rechtswissenschaften an der Universität Zürich. Während zwölf Jahren arbeitete er am Bezirksgericht Hinwil, unter anderem als Leitender Gerichtsschreiber und Ersatzrichter.

Seit dem Jahr 2012 ist er als selbständiger Rechtsanwalt in Uster tätig. Adrian Wolfensperger könne auf eine breite überparteiliche Unterstützung zählen, schreibt die Partei weiter. Er werde von der SVP, den Grünen und der BDP offiziell zur Wahl empfohlen. Die FDP, die EVP und die CVP stünden seiner Kandidatur wohlwollend gegenüber.