Pfäffikon lanciert Youtube-Kanal für Livestreams

Am Samstag findet in der Gemeinde Pfäffikon eine Premiere statt.«In» der Gemeinde ist nicht ganz der richtige Ausdruck, denn es handelt sich dabei um den Livestream einer Informationsveranstaltung. Ursprünglich geplant war ein Workshop zum neuen Raumentwicklungskonzept, das zusammen mit der Bevölkerung erarbeitet werden soll. Aufgrund der Corona-Pandemie werden nun der Gemeinderat und die Arbeitsgruppe erstmals via Livestream auf Youtube über den Stand der Dinge informieren.