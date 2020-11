Zwei Jahre mehr für den Herzkern

Onlinehandel, Einkaufszentren ausserhalb der Städte, Einkaufstourismus im Ausland und dazu noch die Corona-Pandemie: Aufgrund dieser Konkurrenz sinke die Personenfrequenz in den schweizerischen Stadtzentren, schreibt der Ustermer Stadtrat in einem Dokument zur aktuellen Weisung bezüglich des Vereins Herzkern. Dieser wurde 2017 gegründet, um dieser Entwicklung in Uster entgegenzuwirken. Der Verein soll das Zentrum mit verschiedenen Aktionen beleben – darunter ist auch der berühmt-berüchtigte Uster Batzen.