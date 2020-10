Lage in Zürcher Spitälern ist angespannt

Die Lage in den Zürcher Spitälern ist derzeit «angespannt und ernst», wie der Kanton am Freitag bekannt gab. Aktuell sind 221 Covid-Patienten im Spital. In zwei Wochen dürften es aber 800 Patientinnen und Patienten sein. Angesichts der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen sei davon auszugehen, dass die Zürcher Spitäler bald sehr belastet seien, sagte Jörg Gruber, Leiter der Versorgungsplanung bei der Gesundheitsdirektion, am Freitag vor den Medien. Die Hospitalisationen würden dem Infektionsgeschehen erfahrungsgemäss zwei Wochen hinterherhinken.

Insgesamt sind im Kanton Zürich aktuell 400 Betten frei, 48 auf den Intensivstationen. Diese Betten sind aber auch für Nicht-Covid-Patienten bestimmt. Elektive Eingriffe werden an Zürcher Spitälern trotzdem bis auf Weiteres durchgeführt.

Neue Spitze an Patienten

Gemäss Regierungsrätin Natalie Rickli ist am 1. April mit 207 hospitalisierten Covid-Patienten der erste Rekord erreicht worden, jetzt sind es mit 221 mehr. Die Zeit seither wurde genutzt, um Pflegepersonal für die Intensivpflege (IPS) weiterzubilden. Bis Ende Jahr werden es 106 Personen sein. Inzwischen wurden auch 70 weitere Beatmungsgeräte beschafft. «Wir haben es im Griff», meint Rickli.

Von den aktuell 221 hospitalisierten Covid-Patienten liegen 26 auf der Intensivstation. Und von diesen erhalten 21 eine künstliche Beatmung. Die hospitalisierten Personen stammen fast alle aus dem Kanton Zürich, wenige aus anderen Kantonen. «Noch» hat der Kanton Zürich genug Kapazitäten, sagte Jörg Gruber. Bei Bedarf können die IPS-Kapazitäten ausgebaut werden. Die Zürcher Spitäler seien gut aufgestellt. Aber «bald» werde sich die Situation verschärfen. «Die Lage ist ernst», die Hospitalisationen hinken immer zwei Wochen hinterher. Es muss mit bis zu 800 zusätzlichen Patienten bis am 13. November gerechnet werden, 10 Prozent werden beatmet werden müssen, sagt Gruber.