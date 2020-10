In Pfäffikon gehen neue Lichter auf

Die in Pfäffikon im Einsatz stehenden Leuchtmittel sind teilweise so alt, dass sie bereits für den Handel verboten und Ersatzteile nicht mehr erhältlich sind. Da im Energieplan der Gemeinde Pfäffikon als eine der Massnahmen der komplette Ersatz der öffentlichen Beleuchtung als Massnahme aufgeführt ist, ändert sich dies aber bald.

In zwei Etappen sollen in den Jahren 2020 und 2021 die Strassen und Wege mit modernen Leuchten in ein neues Licht gesetzt werden. Die erste Etappe ist bereits im vollen Gang. Die zweite Etappe erfolgt unter der Voraussetzung, dass das Budget 2021 anlässlich der Gemeindeversammlung im Dezember genehmigt wird. Die Kosten pro Etappe belaufen sich auf 250‘000 Franken.

Licht nur bei Bewegung

Die LED-Technik ermöglicht es, dass Beleuchtungen intelligent betrieben werden können. Das Licht kann dadurch beliebig gedimmt und gezielt ausgerichtet werden. So wird die Umgebung nur dort beleuchtet, wo gerade Verkehr oder Bewegung herrscht.

«Bei intensivem Verkehrsaufkommen ist die Beleuchtung stärker als bei geringem Verkehr und bei fehlendem Verkehr wird auf ein tiefes Grundniveau gedimmt», sagt Bauvorstand Lukas Steudler (FDP). Dieses entspreche dann in etwa den Sichtverhältnissen in einer Vollmondnacht. «Trotzdem wirkt es nicht dunkel. Nur Bereiche von wichtigen Fussgängerübergängen werden aus Sicherheitsgründen durchgehend wie heute ausgeleuchtet.»