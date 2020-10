Wie links ist Uster wirklich?

Die Stadtrats- und Parlamentsmehrheiten aber blieben bürgerlich – und ebenso das Lebensgefühl in Uster. Das zeigte sich auf den Strassen, wo dem motorisierten Individualverkehr die unbestrittene Vormachtstellung zukam. Es zeigte sich in der Gastronomie, die Züge einer typisch vorstädtischen Bar- und Publandschaft aufwies. Und es zeigte sich an Stadt- und Gemeinderatsessen, wo zu später Stunde vor allem die männlichen Vertreter die Stellung hielten und durchaus den einen oder anderen Herrenwitz zum Besten gaben.

Zu dieser Gefühlslage passte das «Usterlied», das unter anderem vom Männerchor Niederuster geschmettert und in diesen Jahren zu so etwas wie einer inoffiziellen Stadthymne wurde. Im Liedtext werden all die Dinge aufgezählt, die es in Uster eben nicht gibt und es wird eine Ode an die eigene Provinzialität gesungen («mir sind e chlini Stadt am See mit Wälder z’ringelum»).

Im Gegensatz dazu stand die lokale Kulturszene, die sich in den 1990er-Jahren zu etablieren begann, den Vergleich mit grossen Städten nicht scheute und sich an Anlässen mitunter auch zu fast schon grössenwahnsinnig anmutenden Vergleichen («Brooklyn») verstieg. Aufs Politische übertragen könnte man von links-urbanen Farbtupfern in einer bürgerlich geprägten Dorf-Stadt sprechen, die 2001 mit dem Wakkerpreis ausgezeichnet worden war.

Am Anfang war der Wald

Tiefgreifend verändern sollte sich die Grosswetterlage vor zweieinhalb Jahren. Das Fanal dazu kam aus dem Nichts. Beziehungsweise aus dem Wald. Völlig überraschend stimmte die Ustermer Stimmbevölkerung im März 2018 der Waldinitiative der Grünen zu. Sie sprach sich gegen die geplante Rodung im Näniker Hardwald aus und forderte von der Stadt Massnahmen zum Erhalt des Waldes in ganz Uster.

Nun ist der Schutz des Waldes nicht unbedingt ein klassisch linkes Anliegen. Dass die Ustermer Grünen – damals noch eine Aussenseiterpartei – aber gegen den Widerstand aller anderen politischen Kräfte mit einer Initiative Erfolg hatten, sorgte da und dort für grosse Augen.