Neuer Doppelkindergarten in Wetzikon eingeweiht

Nach nur zwei Jahren Planungs- und Bauzeit übergab Immobilienvorstand Heinrich Vettiger (SVP) am Donnerstagnachmittag den neuen Doppelkindergarten Bühl der Schule. Die Holzkonstruktion hat rund 2 Millionen Franken gekostet und bietet Platz für 48 Kinder. In den modernen Innenräumen hätten sich die Kinder und Lehrpersonen schon gut eingelebt, so die Schulleitung. Die Umgebungsarbeiten sind allerdings noch nicht abgeschlossen. In einem Monat soll dann aber auch der Spielplatz mit Kletterhöhle und Wasserpumpe spielbereit sein.