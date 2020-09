Stadtrat rechnet mit «folgsamem» Parlament in der Steuerfrage

Das Budget 2021 der Stadt Uster weist ein Minus von knapp zehn Millionen Franken aus. Unter anderem ist das negative Ergebnis auf Mindereinnahmen beim so genannten Ressourcenzuschuss zurückzuführen. Die Stadt Uster rechnet damit, in diesem Jahr im Vergleich zum Budget 2020 1,7 Millionen Franken weniger aus dem Finanzausgleichstopf zu erhalten. Grund: Die Steuerkraft der drittgrössten Stadt des Kantons hat in diesem Jahr im Vergleich zum kantonalen Durchschnitt zugenommen.