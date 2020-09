Bund informiert über aktuelle Corona-Lage

Der abtretende Leiter Abteilung Übertragbare Krankheiten gibt Auskunft zur aktuellen Lage: «Letzte Woche verzeichneten wir nur wenig mehr Fälle. Bei den Hospitalisationen gab es einen leichten Rückgang.» Es zeichne sich aber ein langsamer, stetiger Anstieg der Hospitalisationen und Todesfälle ab, sagt Stefan Kuster.



«Die meisten Fälle treten nach wie vor in den Kantonen Zürich, Waadt und Genf auf. Das Bild über alle Kantone hinweg sei aber sehr heterogen», sagt Kuster. Es seien immer noch vor allem jüngere Personen, bei denen die Fälle bestätigt werden.



Virgine Masserey, die Leiterin der Infektionskontrolle des BAG: «Es ist klar, dass wenn die kalte Jahreszeit kommt, die meisten Leute wieder mehr in Innenräume verbringen werden. Da seien die Vorsichtsmassnahmen sehr wichtig, weshalb das BAG jetzt eine neue Etappe in der Kampagne einläute. Deren Slogan ist: «Mach's einfach!»