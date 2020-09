SVP nimmt linken «Arbeitgeber» ins Visier

Die Arbeitsgerichte können sich nicht gerade über eine grosse Arbeitslast beklagen. In jedem Bezirk gibt es eines und wenn es hoch kommt, gibt es pro Jahr und Gericht vielleicht ein halbes Dutzend Fälle. Und so mässig der Aufwand ist, so mässig ist auch die Aufmerksamkeit, die diese Gerichte finden. Alle sechs Jahren werden die Beisitzer gewählt, die jeweils von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, also von der Vereinigung Zürcherischer Arbeitgeberorganisationen und den Gewerkschaften, portiert werden.