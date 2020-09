Kanton testet Bushalt auf der Wetziker Bahnhofstrasse

Die Haltestelle Wildbach ist die erste, wenn man von der Zürcherstrasse in die Wetziker Bahnhofstrasse einbiegt. Und genau hierin sieht der Stadtrat das Hauptproblem. Er befürchtet einen fast 200 Meter langen Rückstau bis auf die Zürcherstrasse, falls der Bus künftig wie vom Kanton geplant auf der Strasse statt in der Busbucht hält. Der Rückstau könne ausserdem gefährlich werden, da die Autos von der Rapperswilerstrasse relativ schnell um die Ecke in die Bahnhofstrasse einbögen.