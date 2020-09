Stadt Zürich verschärft Maskenpflicht

Die Stadt Zürich wird ab Donnerstag in öffentlich zugänglichen Bereichen der Stadtverwaltung und in den städtischen Museen eine Maskenpflicht einführen. In den Volks- und Sonderschulen gilt ab sofort (Montag) eine Maskenpflicht für Erwachsene.

Während des Unterrichts gilt keine Maskenpflicht. Sie muss nur dann getragen werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern während mehr als 15 Minuten nicht eingehalten werden kann..

Die Maskenpflicht in der Verwaltung gilt für Bereiche mit «regelmässigem Personenverkehr» wie Schalter und Hallen. Im städtischen Gesundheits- und Umweltdepartement gilt sie für sämtliche Mitarbeitenden in allen Bereichen. Die Stadt will damit Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeiden und die Zahl der Quarantäne-Anordnungen senken. Bereits seit dem 27. August gilt in Zürich eine Maskenpflicht für Innenräume in allen Läden.

Der Regierungsrat hatte sich dazu entschieden, nachdem die Corona-Ansteckungszahlen im Kanton wieder deutlich angestiegen waren. Gegen diesen Entscheid ist beim Zürcher Verwaltungsgericht ein Verfahren hängig.