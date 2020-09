Über 400 Neuansteckungen – bald Folgen für Ausland-Reisen?

In der Schweiz steigen die Zahlen der Neuinfektionen auf Werte, wie sie seit Monaten nicht mehr erreicht wurden – 405 neue Ansteckungen meldet das Bundesamt für Gesundheit am Freitag. Die Positivitätsrate lag am Freitag bei 2,5 Prozent. Nun muss die Schweiz damit rechnen, dass sie auch von europäischen Ländern auf die Liste der Risikogebiete gesetzt wird, die für sie wirtschaftlich wichtig sind.