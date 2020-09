Zuwanderung und Aerosole

Es ist ein Abend fast wie gemacht für die SVP. In der Zeughausbar können die Befürworter der Begrenzungsinitiative zu all den altbekannten argumentativen Waffen greifen, die die Partei einst so stark gemacht hatten: Ausländerkriminalität, Ausländer als Nutzniesser des Schweizer Sozialstaats und Ausländer als Billig-Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt.