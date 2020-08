Hinwil bittet Hundehalter und Autofahrer stärker zur Kasse

Es ist nicht so, dass Hundehalten in Hinwil heute gratis wäre. Pro Tier und Jahr müssen Hundebesitzer 180 Franken Gebühren an die Gemeinde abdrücken. Wenn sie es verpassen, den Hund innerhalb von zehn Tagen anzumelden, verrechnet die Gemeinde weitere 40 Franken. Doch damit nicht genug. Nun hat der Gemeinderat eine zusätzliche Gebühr eingeführt. Ab dem 1. Januar müssen Hundehalter auch für die Anmeldung ihrer Tiere eine Gebühr bezahlen. Das macht dann nochmals 20 Franken.