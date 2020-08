Kanton verhängt Maskenpflicht in Läden

Ab Donnerstag gilt im Kanton:

Maskenpflicht in Einkaufszentren, Geschäften und Läden

Restaurants müssen die Kontaktdaten ihrer Gäste erheben

In Innenräumen von Clubs dürfen sich max. 100 Personen aufhalten, im gesamten Gästebereich 300

Hochzeiten und Geburtstagsfeste mit mehr als 100 Personen brauchen ein eigenes Schutzkonzept - das Gleiche gilt für Sportanlässe, Theateraufführungen, Kinovorführungen, Konzerte, Gottesdienste oder Ferienlager

«Der Regierungsrat will verhindern, dass Kanton Zürich zu einem Risikogebiet wird», so Regierungsratspräsidentin Silvia Steiner. Die Ansteckungszahlen im Kanton Zürich sind in jüngster Zeit wieder deutlich gestiegen. Bisher lehnte Zürich eine Verschärfung der Massnahmen aber ab.



Die nun angekündigten Massnahmen werden laut Steiner «vorausschauend» erlassen. Der Fortgang des gesellschaftlichen Lebens bleibe mit moderaten Einschränkungen möglich. Dem Kanton Zürich drohe ein grosser wirtschaftlicher Schaden, wenn er infolge hoher Ansteckungsraten zum Risikogebiet erklärt werde.

Als Schwellenwert nannte Steiner 65 Ansteckungen pro 100'000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen. Aktuell liegt der Wert basierend auf den von der Gesundheitsdirektion veröffentlichten Daten bei 46. In kommenden zwei bis drei Wochen will die Zürcher Regierung laut Steiner keine weiteren Massnahmen erlassen. Man wolle zuerst analysieren, wie sich die nun getroffenen Massnahmen auswirken.

«Als hätte es Corona nie gegeben»

In den letzten 24 Stunden verzeichnet der Kanton Zürich 31 Neuinfizierte. Das sind wenige im Vergleich zu den letzten Tagen, aber die Zahlen bleiben hoch, sagte Natalie Rickli. Es werde viel getestet, sagte Rickli. Die neuste Zahlen: 11'714 haben sich testen lassen, 3,6 Prozent davon waren positiv. 4096 Personen sind in der Reiseqarantäne. In Isolation befinden sich 515 Personen.

«Es gibt viele Leute die sich draussen verhalten, als hätte es Corona nie gegeben», sagt Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli. Die Eigenverantwortung in der Bevölkerung funktioniere immer weniger. Deshalb habe die Kantonsregierung nun die neuen Massnahmen erlassen.

Kantonsärztin Christiane Meier ist «sehr glücklich» über die beschlossenen Massnahmen der Regierung. Aber damit sei es nicht getan. Hygiene und Abstandregeln seien nach wie vor die wichtigsten Regeln. Weil die meisten Neu-Infizierten zwischen 20 und 40 Jahre alt sind, brauche es die Beschränkungen in Bars und Clubs.