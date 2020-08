Mit Gratisparkieren beim Strandbad Auslikon ist bald Schluss

Im Rahmen des Projektes «Mobilität und Umwelt Pfäffikersee» sollen die beiden Parkplätze Auslikon Nord und Auslikon Bahnunterführung aufgehoben und näher an das Dorf gerückt sowie bewirtschaftet werden. Bis es zu dieser Verschiebung kommt, kostet das Parkieren am See jedoch bereits etwas. Zusätzlich wird analog zum Wetziker Konzept ein Parkleitsystem eingerichtet, damit der Parkplatzsuchverkehr auf der Strandbadstrasse in Auslikon entfällt.