Stand-Up-Paddling auf Oberländer Seen bald verboten?

Als «Wolf im Schafspelz» bezeichnet die Vereinigung Pro Watersports Schweiz die Revision des Jagdgesetzes, über die am 27. September an der Urne abgestimmt wird. Denn bisher lag in den Diskussionen rund um die Vorlage der Fokus mehrheitlich auf dem Schicksal der Wildtiere wie etwa Wolf oder Luchs. Dass das Gesetz aber schwerwiegende Folgen für den Wassersport haben könnte, sei auch Pro Watersports bis vor kurzem nicht klar gewesen.