Die Ustertagfeier wird verschoben

Der Entscheid des Komitees fiel am Donnerstagmorgen einstimmig per Hand hochheben. Oben auf dem Zimiker, neben dem Stein, der an die Volksversammlung vom 22. November 1830 erinnert. Jetzt, 190 Jahre nach dem für den Kanton Zürich richtungsweisenden Anlass, kann die Ustertagfeier nicht in der traditionellen Form durchgeführt werden. Corona vermiest auch hier das Fest.

Gleiches Programm im 2021