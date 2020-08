Bund setzt Spanien auf Liste der Risikoländer

Der Grund sei, dass die Insel geographisch vom Festland getrennt seien und zudem die Passagierströme getrennt seien. Zudem seien die Infektionszahlen dort niedriger als im übrigen Spanien.

Auf Mallorca allerdings liegt die Infektionsquote bei 43 auf 100'000 Einwohner – ab 60 Fällen würde auch das beliebte Ferienziel auf die Quarantäneliste kommen, wie Mathys betont.

Auf der Risikoliste befinden sich neu 46 Länder und Regionen. Die aktualisierte Liste finden sie hier.

Schwangere gelten als Risikogruppe

Ab sofort werden schwangere Frauen vom BAG als «Risikogruppe» gelten. Mathys sagt, das sei eine reine Vorsichtsmassnahe, weil das Risiko, zu erkranken, bei infizierten Schwangeren leicht erhöht sei.

Corona-Erwerbsersatz bei Quarantäne

Mit der Quarantänevorschrift kommt auch die Frage auf, ob der Lohn weiterhin gezahlt werden muss. Michael Schöll, Vizedirektor des Bundesamts für Justiz, stellt klar: Menschen, die unverschuldet in Quarantäne geraten sind, haben Anrecht auf Erwerbsersatz.

Wer also nach Spanien gereist ist, bevor Spanien auf die Quarantäneliste gekommen ist, muss nicht befürchten, keinen Lohn zu bekommen. Im Notfall kann man selbst oder auch der Arbeitgeber Corona-Erwerbsersatz beantragen.

Das sagt der Bund zur Datenpanne

«Es war ein menschlicher Fehler», erklärt Patrick Mathys auf die Frage eines Journalisten zum Zahlen-Debakel. Man müsse nun Anpassungen vornehmen, damit das nicht mehr vorkomme, und schauen, wie die Abläufe verbessert werden könnten.

Das Bundesamt für Gesundheit hatte am Freitag Zahlen publiziert, wonach die Gefahr, sich mit dem Virus anzustecken, in Clubs und Restaurants am grössten sei. Tatsächlich stecken sich die meisten Personen aber innerhalb der Familie an, wie das BAG am Sonntag klarstellte.