«Dieses Angebot ist für eine Stadt wie Uster geradezu lächerlich»

Pflegebedürftige Personen sollen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld betreut werden. Das ist oft nicht nur im Sinne der Betroffenen und deren Angehörigen. Es trägt auch dazu bei, das knappe Platzangebot in den Alters- und Pflegeheimen etwas zu entschärfen. Für die betreuenden Angehörigen bedeutet das aber auch viel Aufwand.