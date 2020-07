Im Oktober fahren die Baumaschinen auf

Die Hittnauer Baukommission hat einen weiteren Zwischenstand bezüglich der Planung des neuen Gemeindeshauses bekannt gegeben. Um mehr Platz zu schaffen, soll der Werkhof, der sich neben dem heutigen Gemeindehaus befindet, aufgestockt und zur Gemeinde- und Schulverwaltung ausgebaut werden.

Zentraler Bestandteil der Arbeiten der Baukommission war die abschliessende Gestaltung der Büroräumlichkeiten. «Einerseits galt es, die einzelnen Abteilungen so anzuordnen, dass bestmögliche interne Abläufe gewährleistet sind», heisst es in einer Mitteilung. Anderseits waren Fragen der konkreten Ausgestaltung von Büros und Sitzungszimmern zu klären. In drei Nutzerworkhops setzten sich Verwaltungsangestellte zusammen mit dem Planerteam intensiv mit diesen Fragen auseinander.

Jakob Stutz-Strasse 50 bleibt Verwaltungsadresse

Als Resultat liegt eine Raumanordnung vor, welche «die innere Struktur des langen Gebäudes auflockert». Ein Teil der Büros ist halboffen gehalten, was der internen Kommunikation zugute kommen soll. Für Abteilungen, in denen ein hohes Mass an Diskretion erforderlich ist, sind weiterhin Einzelbüros geplant. Besprechungsräume sind als «Inseln» im Gang angeordnet, womit dieser aufgelockert und gegliedert wird. «Dem angestaubten Bild einer Verwaltung, die geprägt ist von einem langen Gang mit Türen links und rechts, soll damit entgegengewirkt werden.»