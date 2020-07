Wetziker entscheiden im September über den Tannenrain-Kauf

Wäre die Corona-Epidemie nicht auf Europa zugerollt, hätten die Stimmberechtigten in Wetzikon bereits am 17. Mai über den Kauf des Grundstücks Tannenrain abstimmen können. Weil aber der Bundesrat aufgrund des Virus beschloss, auf die für Mitte Mai angeordneten Volksabstimmungen zu verzichten, hat auch der Wetziker Stadtrat entschieden, die Abstimmung zu verschieben. Wie er in einem Beschluss schreibt, hat er die Urnenabstimmung nun auf den 27. September angeordnet.

Das 13‘300 Quadratmeter grosse Grundstück am Ortsausgang Richtung Grüt soll für 7,1 Millionen Franken dem Kanton abgekauft werden. Der Erwerb mache aus strategischer Sicht Sinn, so der Stadtrat. «Die Stadt kann sich langfristig gut erschlossenes Industrieland an guter Lage sichern und so interessierten Gewerbetreibenden wertvolles Bauland anbieten.» Der Landkauf decke sich zudem mit der Immobilienstrategie und dem Legislaturziel einer aktiven Immobilienpolitik. Das Parlament hat dem Geschäft ebenfalls zugestimmt.