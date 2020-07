Uster will sich mit den Schweizer Giganten messen

Einbruchdiebstähle, Mietpreise oder Wasserqualität; das sind Kriterien mit denen Usters künftig mit 19 anderen Schweizer Städten verglichen werden könnte. Denn der Stadtrat will sich dem sogenannten «Cercle Indicateurs» anschliessen (siehe Box). Das ist ein nationales Netzwerk, das sich mit der Messung der nachhaltigen Entwicklung in den Kantonen und in den Städten befasst.