Wetziker Stadtrat lässt SP-Forderung ins Leere laufen

An Ideen zur Stadtentwicklung mangelt es der Wetziker SP nicht. Speziell im Fokus der Partei sind jüngst zwei stadteigene Grundstücke im Morgental. Vergangenen Herbst regte die SP an, auf der unbebauten Fläche einen Park zu errichten. Dem Stadtrat waren die Grundstücke in Bahnhofsnähe allerdings zu wertvoll, um sie als Grünfläche zu nutzen. Ähnlich sah es das Parlament und versenkte die Idee.