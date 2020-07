Verwaltungsgericht hebt Innopark-Gestaltungsplan auf

Das Verwaltungsgericht kommt zu folgendem Schluss: «Die kantonalen Gestaltungspläne, wie sie im zürcherischen Planungs- und Baugesetzes (PBG) vorgesehen sind, dürfen sich nur auf konkrete Einzelbauten und Einzelanlagen beziehen.» Als Beispiel nennt es Spitäler, Mittelschulen oder Kehrichtverbrennungsanlagen.

Erlaubt seien zwar auch mehrere zusammengehörende Bauten und Anlagen. Der Gestaltungsplan «Innovationspark Zürich» weise allerdings einen Perimeter von 36 Hektaren und eine vorgesehene Gesamtnutzungsfläche von bis zu 410‘000 Quadratmeter auf. «Darin sind im Dienste der Innovationsförderung unterschiedliche Nutzungen vorgesehen», heisst es im Bericht. Im Planungsbericht werde der Park entsprechend als «ein neuer Stadtteil» von Dübendorf bezeichnet.

Gemeinden zuständig

«Aufgrund seiner Dimensionen und der vorgesehenen Nutzungen schafft der Gestaltungsplan damit nicht eine projektbezogene, sondern eine generelle Bauzone», schreibt das Gericht. Und: «Der besondere Zweck der Innovationsförderung vermag diese nicht zu einem Einzelvorhaben zu machen.»

Die Festsetzung genereller Bauzonen falle aber unter den Zuständigkeitsbereich der Gemeinden. Und deshalb stehe das Instrument des kantonalen Gestaltungsplans für die beabsichtigte Planung auch nicht zur Verfügung.

Problem Landwirtschaftszone

Das Verwaltungsgericht beurteilt den Gestaltungsplan in einem weiteren Punkt als unzulässig: Der grösste Teil des Perimeters liege in der kantonalen Landwirtschaftszone. Grundsätzlich dürften Gestaltungspläne in gewissem Mass von der ihnen übergeordneten Rahmennutzungsplanung abweichen. Auch dürfe die kantonale Landwirtschaftszone durch projektbezogene Sondernutzungsplanungen «durchstossen» werden. Doch auch diese Möglichkeit gilt gemäss Gericht nur für Einzelvorhaben, nicht aber für eine generelle Bauzone.

Die vom Baurekursgericht auf 50'000 Franken festgesetzte Gerichtsgebühr beurteilte das Verwaltungsgericht als «prohibitiv» und reduzierte sie deshalb auf 18'000 Franken. Gegen das Urteil kann Beschwerde beim Bundesgericht erhoben werden.

Gemäss der Nachrichtenagentur SDA/Keystone nimmt die Baudirektion, aus deren Feder der Gestaltungsplan stammt, das Urteil zur Kenntnis. Ob sie es ans Bundesgericht weiterzieht, ist noch offen.