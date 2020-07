Jetzt muss sie schweigen

Es kommt selten vor, dass Politiker öffentlich über ihre eigenen psychischen Krankheiten sprechen. Flavia Sutter (Grüne) hat es trotzdem getan. Und das auf dem vorläufigen Höhepunkt ihrer politischen Karriere, als sie zur höchsten Dübendorferin gewählt wurde. In ihrer Antrittsrede als neue Gemeinderatspräsidentin in der Parlamentssitzung von Anfang Juli sprach sie das Burnout an, das sie vor zwei Jahren hatte: «Ich klappte zusammen, weil ich zu hohe Ansprüche an mich stellte.»