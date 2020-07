Corona-Fall in Fehraltorfer Asylunterkunft

Im temporären Wohnbau an der Undermülistrasse in Fehraltorf ist eine Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Bau wurde erst im April fertiggestellt, darin wohnen rund 40 Asylsuchende, Sozialhilfeempfänger und Personen in Not. Das ganze Haus steht unter Quarantäne, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt.