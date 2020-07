Abstimmung über Spitalfusion wird erneut verschoben

Wegen der erneuten Verschiebung des Abstimmungstermins lässt sich Reinhard Giger so zitieren: «Wir sind uns bewusst, dass wir damit all jene enttäuschen, die sich mit viel Engagement für die gemeinsame Sache eingesetzt haben und entschuldigen uns in aller Form. Wir schöpfen aus der bisherigen Arbeit aber auch das Vertrauen, die Fusion im Frühjahr 2021 doch noch möglich zu machen. Denn an der Absicht zu

fusionieren, hat sich nichts geändert.» Das Spital Uster werde «strategische Massnahmenpakete» einleiten mit dem Ziel, das Spital wieder rentabel zu machen.

Spitäler wollen weiterhin fusionieren

Der Schritt, die Fusionsabstimmung erneut zu verschieben, sei von den beiden Verwaltungsräten im Konsens entschieden worden. GZO-Präsident Jörg Kündig bedauert diese Verzögerung, betont aber: «Die Neubeurteilung durch die Prüfungsfirmen rechtfertig ein Austauschverhältnis 50/50 leider nicht mehr. In den kommenden Monaten muss es deshalb darum gehen, mit geeigneten Massnahmen dieses doch noch möglich zu machen, sodass die Fusion gelingt.»

Die Bedeutung der Fusion für eine zukunftssichere und integrierte Gesundheitsversorgung des Glattals und des Zürcher Oberlands sei für beide Parteien unbestritten. Die Verwaltungsräte seien «zuversichtlich, das Ziel einer Fusion im 2021 zu erreichen». Es würden nun bis Ende Jahr alle Möglichkeiten geprüft, wie man wieder ein paritätisches Austauschverhältnis erreichen könne.

Als realistisch werden die Abstimmungstermine im ersten Halbjahr 2021 angesehen. Gleichzeitig wollen beide Spitäler weitere Massnahmen einleiten, um die Kooperation auszubauen und «die bisherigen strategischen Arbeiten im Hinblick auf die Fusion zu vertiefen».