Infortuna kommt, Wyss geht

Tobias Infortuna ist der neue Präsident der SVP des Bezirks Uster. Infortuna, der auch schon die SVP-Sektion Egg präsidiert, wurde kürzlich an der Delegiertenversammlung als Nachfolger des Dübendorfers Orlando Wyss gewählt, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt. Wyss bleibt als Kantons- und Gemeinderat weiter in der Politik tätig.

Auch Benjamin Fischer aus Volketswil trat von seinem Amt als Kassier zurück – um sich ganz dem Präsidium der Kantonalpartei widmen zu können, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Neu wurden Rafael Wohlgemuth (Präsident der SVP Maur) als Aktuar und der Volketswiler Pascal Bertschinger als Kassier gewählt. Die bisherige Aktuarin Alexandra Pfister aus Uster wechselt ins Vizepräsidium.