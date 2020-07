Hat Dübendorfer Stadträtin ihre Macht missbraucht?

Darf ein Stadtrat einen Auftrag an eine Firma vergeben, an der er selbst beteiligt ist? Um diese Frage dreht sich eine aktuelle Anfrage des Dübendorfer Gemeinderats Julian Croci (Grüne) an den Stadtrat.

Im Zentrum des Vorstosses steht Jacqueline Hofer (SVP). Als Sozialvorsteherin der Stadt Dübendorf untersteht ihr das Alters- und Spitexzentrum Im Wil.