Komitee übergibt 450 Unterschriften

Die Schuldenbremse ist wieder im Spiel: Anfang Woche überreichte das Komitee hinter der Initiative «Dübi schuldenfrei, auch in Zukunft» 450 Unterschriften an Stadtpräsident André Ingold (SVP). Dass am Ende 150 Personen mehr als nötig unterzeichnet hatten, bezeichneten die Initianten aus den Reihen von GLP/GEU, SVP und EDU als «beeindruckend».