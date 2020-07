So viel kostet Corona die Stadt Uster

Die Debatte über die Jahresrechnung 2019 im Ustermer Parlament trug am Montag Züge einer Schaukampfs: Die Voten der Fraktionen waren gesalzen, die Mahnfinger wurden ausgefahren und die politischen Widersacher rhetorisch unzimperlich angefasst. Am Ende gab es in der Sache aber keinen Dissens und die Zustimmung zur Rechnung war wie in den vergangenen Jahren einstimmig.