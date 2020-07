Grüner setzt sich in Dübendorf gegen SVP-Mann durch

Diskussionen um Einbürgerungen sind ein Dauerbrenner im Dübendorfer Gemeinderat. An der Sitzung des Gemeinderats vom Montag war es mal wieder soweit. Den Anfang machte Reto Heeb (CVP), der in einer seiner letzten Amtshandlungen als Gemeinderatspräsident einen Vorfall an der Juni-Sitzung aufgriff.