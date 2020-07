Auf Schlatter dürfte ein Präsidiums-Duo folgen

Die 39-jährige Selma L'Orange Seigo und der 37-jährige Simon Meyer werden vom kantonalen Parteivorstand auf Antrag einer Findungskommission zur Wahl vorgeschlagen, wie die Kantonalpartei am Montag mitteilte. Die Wahl wird an der nächsten Mitgliederversammlung der Grünen am 24. August durchgeführt.

L'Orange Seigo sitzt seit 2019 im Kantonsrat und ist Mitglied der Finanzkommission. Die promovierte Umweltsozialwissenschaftlerin ist an der ETH als Postdoktorandin tätig.