Wetzikon feiert den 1. August gleich dreifach

Gemäss einer Medienmitteilung der Stadt Wetzikon, kann sich die SVP sogar gleich dreifach freuen. Denn der Stadtrat hat entschieden, die 1.-August-Feier dieses Jahr in die Quartiere zu verlegen. Statt an einem zentralen Ort findet die gleiche Feier tagsüber dreimal an drei verschiedenen Orten statt: auf den Schulanlagen Walenbach und Guldisloo sowie bei der Alten Turnhalle in Oberwetzikon.

Die Corona-Pandemie habe das gewohnte Leben auf den Kopf gestellt, schreibt der Stadtrat. Umso schöner sei es, die neu gewonnene Freiheit geniessen zu können. Mit der Durchführung setze Wetzikon ein «klares Zeichen, zusammen einen weiteren Schritt in Richtung Normalität zu gehen». Damit wolle der Stadtrat auch zeigen, dass das gesellschaftliche Leben weitergehe.

Beschränkte Personenzahl

Die Festansprachen werden in allen drei Quartieren Stadtrat Heinrich Vettiger (SVP) und Parlamentspräsidentin Brigitte Meier Hitz (SP) halten. Umrahmt werden die Reden von musikalischer Begleitung und Festwirtschaft.

«Die dezentralen Feiern bieten noch mehr Wetzikerinnen und Wetziker die Gelegenheit, mit den politischen Entscheidungsträgern der Stadt in Kontakt zu treten», schreibt der Stadtrat. Im persönlichen Austausch lasse sich der Puls der Zeit viel besser fühlen.

Platz für alle Wetziker wird es dennoch nicht geben. Unter Berücksichtigung der aktuellen Schutzvorgaben des Bundes, ist die Besucherzahl pro Veranstaltungsort auf 200 Personen beschränkt.

1.-August-Feiern in Wetzikon

10.30 bis 12.00 Uhr auf der Schulanlage Walenbach beim Singsaal

13.30 bis 15.00 Uhr auf der Schulanlage Guldisloo

16.00 bis 17.30 Uhr bei der Alten Turnhalle in Oberwetzikon