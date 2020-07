«Wir versuchen das jetzt noch einmal»

«Name, Vorname und Postleitzahl werden ab Freitag gecheckt. Des Weiteren wird die Handynummer und die E-Mail-Adresse vor Eintritt verlangt», so Leiter Rechtsabteilung Christian Schuhmacher. Per Kontrollanruf am Eingang würden künftig die Telefonnummern auf ihre Richtigkeit kontrolliert. Das ganze Prozedere gilt auch für das Personal.

«Jeder Clubbetreiber muss künftig bekannt sein – plus drei Personen, die 24/7 erreichbar sind und innerhalb von zwei Stunden die Gästelisten an den Kanton übermitteln können.» Listen per Hand abzuschreiben, sei künftig keine Option, so Schuhmacher.

Wer gegen diese Verfügung verstosse, mache sich nach Epidemiegesetz strafbar.