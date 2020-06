Bundesrat wusste um Risiko in Clubs

Das Ansteckungsrisiko in Clubs sei «hoch». Die Einführung von Schutzmassnahmen «schwie­rig». Und Distanzregeln sowie Schutzausrüstung in Diskothe­ken «nicht anwendbar». So steht es wörtlich in einer Corona-­Risi­kobeurteilung des Bundes, die am Wochenende über den Kurz­nachrichtendienst Twitter an die Öffentlichkeit gelangte.